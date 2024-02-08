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21:01, 8 февраля 2024Из жизни

103-летний ветеран назвал любимый алкогольный напиток секретом долгой жизни

103-летний житель Великобритании назвал виски секретом долголетия

Фото: Luwadlin Bosman / Unsplash

Житель Великобритании отпраздновал 103-й день рождения и раскрыл свои секреты долголетия. Об этом сообщает Enfield Independent.

Дональд Хаукинс, ветеран Второй мировой войны, живет в доме престарелых в боро Лондона Энфилд, куда переехал в 2023 году. Главными причинами своей долгой жизни он назвал независимость и регулярное употребление любимого алкогольного напитка — виски. По словам Хаукинса, он ежедневно выпивает стакан виски в 15:00. «Но я никогда не перебарщиваю, мне достаточно одного бокала!» — утверждает он.

Свой очередной день рождения 103-летний ветеран отметил в доме престарелых вместе с тремя детьми, тремя внуками и тремя правнуками, которые приехали на празднование из США. Для именинника устроили вечеринку, на которой гостям подавали рыбу и картофель фри. Одним из подарков для мужчины была бутылка его любимого алкоголя.

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Хаукинс отметил, что празднование прошло прекрасно. «Я не знаю, сколько еще дней рождения у меня будет, так что присутствие здесь моих детей, внуков и правнуков было поистине особенным», — заявил он.

Как рассказал один из сотрудников дома престарелых, Хаукинс постоянно мотивирует жителей и работников учреждения участвовать в различных мероприятиях. «Он всегда элегантно одет и каждое утро начинает с чашки кофе, читая газету, — рассказал сотрудник дома престарелых. — Он такой позитивный, мне нравится видеть его каждый день».

Ранее 105-летняя жительница США отпраздновала день рождения в кругу семьи и удивила всех секретами долголетия. Женщина любит долгие прогулки, музыку, вкусную еду и пропустить бокал «Маргариты».

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      Алиса Удовик
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