Байдена отказались обвинять по делу о хранении секретных документов

Байдену не предъявят обвинений по делу о хранении секретных документов

Президенту Соединенных Штатов не грозит уголовное дело после расследования о ненадлежащем хранении секретных документов. Об этом заявили в юридическом комитете Палаты представителей, пишет РИА Новости.

«Спецпрокурор рекомендовал не выдвигать уголовных обвинений против Байдена», — сказано в заявлении.

Также отмечается, что спецпрокурор признал факт хранения американским лидером материалов с ограниченным доступом в то время, когда он был частным лицом.

В конце прошлого года республиканец от штата Кентукки Джеймс Комер заявил об обнаружении чека на имя Джо Байдена на 40 тысяч долларов, якобы связанных с китайской государственной компанией CEFC China Energy.

Отмечалось, что Байден якобы получил выгоду от теневых деловых сделок своей семьи в Китае. Конгрессмен также упрекнул американского лидера в том, что тот подверг себя шантажу со стороны Китая в будущем и поставил интересы США ниже собственных.

В начале прошлого года в аналитическом центре Penn Biden Center обнаружили секретные бумаги времен вице-президентства Байдена. Президент не знал о содержании бумаг, об их обнаружении ему сообщил адвокат. Позднее в частном доме Байдена нашли еще шесть новых секретных документов. Материалы относятся к периодам времени, когда политик был сенатором и вице-президентом США.