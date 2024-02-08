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08:00, 8 февраля 2024Из жизни

Мужчина 36 лет каждое утро завтракал в «Макдоналдс» и дожил до 100 лет

100-летний долгожитель Зэн Уайт 36 лет каждое утро завтракал в «Макдоналдс»

Фото: Jim Hollander / Reuters

Житель американского штата Западная Вирджиния Зэн Уайт отметил 100-летний юбилей в ресторане «Макдоналдс». Об этом сообщает издание Business Insider.

Мужчина родился в 1924 году и в годы Второй мировой войны служил в армии, занимаясь ремонтом радаров. На пенсии он вступил в клуб ROMEO, в названии которого зашифрована фраза «Пенсионеры, обедающие в ресторане». В течение 36 лет долгожитель и его друзья каждое утро завтракали в ресторане «Макдоналдс», не пропуская почти ни одного дня.

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Уайт признался, что не знает, каким образом ему удалось дожить до 100 лет. Однако даже в таком почтенном возрасте ему не хочется отказываться от фастфуда. «Я ходил сюда 36 лет — не прекращать же теперь», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что житель Австралии ежедневно питался в «Макдоналдсе» и оказался прикованным к постели из-за слишком большого веса. Неправильное питание привело к тому, что его вес составил 215 килограммов.

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      Олег Парамонов
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