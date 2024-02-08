Депутат от «Слуги народа» купил два Mercedes-Benz по 10 тысяч гривен

НАПК Украины: депутат Торохтий купил два Mercedes-Benz по 10 тысяч гривен

Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Богдан Торохтий купил два автомобиля Mercedes-Benz G 400 CDI. Каждый из них обошелся ему в 10 тысяч гривен (около 24 тысяч рублей), следует из реестра Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Издание УНИАН отмечает, что стоимость одного такого автомобиля на Украине начинается со 150 тысяч долларов (более 13,5 миллиона рублей). В сети уже идут поиски продавцов.

Ранее стало известно, что каждый третий депутат Верховной Рады приобрел авто или недвижимость за первый год с начала проведения специальной военной операции (СВО). При этом большинство задекларированного имущества находится в аренде или «другом праве пользования».

В конце января НАБУ заподозрило депутата Верховной Рады в нарушении декларации криптовалюты в размере 24 миллионов гривен (более 57 миллионов рублей). По данным ведомства, парламентарий задекларировал криптовалюту, которая якобы принадлежала ему, но оказалось, что он никогда не владел указанным криптокошельком.