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19:58, 8 февраля 2024Интернет и СМИ

Побывавший в США популярный российский блогер высказался об эмиграции

Блогер Эдвард Бил заявил, что не собирается переезжать из России

Кадр: «Терентьев» / YouTube

Побывавший в США популярный российский блогер Эдвард Бил (настоящее имя — Эдуард Биль) заявил, что не собирается переезжать из России. Об эмиграции он порассуждал в интервью YouTube-каналу «Терентьев».

«Я в России на всю жизнь. (...) А куда ехать-то? Россия огромная, нам не хватит даже полжизни, чтобы все полностью изучить», — высказался Бил о возможности отъезда из страны.

По словам блогера, во время жизни в США он соскучился по России и вернулся домой. «Я мог стать американцем, но почему-то меня очень сильно потянуло в Марьино (район в Москвеприм. «Ленты.ру»)», — отметил он.

Ранее Эдвард Бил оценил вышедшее в 2020 году интервью телеведущей Ксении Собчак с его участием. Он обвинил журналистку в манипуляциях, а также назвал ее хитрой и сравнил со змеей.

Эдвард Бил — российский YouTube-блогер, который прославился благодаря видео с пранками. В своих роликах он нарушал общепринятые нормы и провоцировал людей на конфликты. В 2020 году он несколько месяцев жил в США. В 2021 году блогер устроил аварию в центре Москвы, в результате которой пострадали несколько человек, одна из пострадавших попала в реанимацию. В марте 2022 года суд приговорил Била к одному году и двум месяцам лишения свободы. Он вышел из колонии спустя десять месяцев.

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      Олег Давыдов
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