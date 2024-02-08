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17:55, 8 февраля 2024Среда обитания

Россиян отговорили от заработков на аренде

Эксперт Самойлов: хранить деньги на депозите выгоднее заработков на аренде

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Идея заработков на аренде сегодня потеряла актуальность. От покупки квартиры для сдачи ее в наем отговаривает член Российской гильдии риелторов Олег Самойлов в разговоре с RuNews24.ru.

В данный момент расходы на содержание жилья — ремонт, обслуживание и «коммуналку» — постоянно растут. Поэтому аренда жилплощади может не принести желанную прибыль. Куда проще и выгоднее, по мнению эксперта, хранить деньги на депозите.

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В другом положении находятся пенсионеры. Весной-летом они массово уезжают на дачу, а для своих квартир ищут временных жильцов. Для пожилых граждан это не пассивный доход или инвестиция, а просто «способ поддержать штаны».

Ранее россиянам назвали города, где наименее выгодно сдавать жилье в аренду. Для того, чтобы покупка однокомнатной или двухкомнатной квартиры в Казани окупилась, потребуется 28 лет. Доходы при этом не покроют платежи по ипотеке.

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      Виктория Клабукова
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