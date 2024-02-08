Футболист рассказал о мучениях в «Зените»

Футболист Бакаев рассказал, что мучился в «Зените» из-за неудачных тренировок

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев, выступающий на правах аренды за «Аль-Вахде» из ОАЭ, рассказал в интервью YouTube-каналу Nobel о сложностях работы в петербургском клубе.

«Я делал все, что в моих силах, максимально работал. Первые полгода у меня просто ничего не получалось. У меня и на тренировках ничего не получалось, я мучился», — поделился 27-летний футболист. Он отметил, что у него была сумасшедшая адаптация, а из-за неудачных тренировок не было необходимого уровня доверия.

Бакаев выступал за «Зенит» с июля 2022-го по сентябрь 2023-го. Всего в составе команды он сыграл в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Ранее Бакаев также играл за «Спартак» и тульский «Арсенал». В составе сборной России он провел 13 матчей, отличившись одним голом и одним пасом.