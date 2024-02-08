Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ангелина Калинина
0:0
1-й сет
live
Людмила Самсонова
Абу-Даби
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Зенит
Сегодня
17:00 (Мск)
Шанхай Шэньхуа
Кубок равноправия
Динамо Мн
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Айлендерс
Завтра
04:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - регулярный чемпионат
13:05, 8 февраля 2024Спорт

Футболист рассказал о мучениях в «Зените»

Футболист Бакаев рассказал, что мучился в «Зените» из-за неудачных тренировок

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев, выступающий на правах аренды за «Аль-Вахде» из ОАЭ, рассказал в интервью YouTube-каналу Nobel о сложностях работы в петербургском клубе.

«Я делал все, что в моих силах, максимально работал. Первые полгода у меня просто ничего не получалось. У меня и на тренировках ничего не получалось, я мучился», — поделился 27-летний футболист. Он отметил, что у него была сумасшедшая адаптация, а из-за неудачных тренировок не было необходимого уровня доверия.

Бакаев выступал за «Зенит» с июля 2022-го по сентябрь 2023-го. Всего в составе команды он сыграл в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Ранее Бакаев также играл за «Спартак» и тульский «Арсенал». В составе сборной России он провел 13 матчей, отличившись одним голом и одним пасом.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Борису Надеждину отказали в регистрации кандидатом в президенты. Подписи в его поддержку оказались с браком

      Лана Дель Рей снялась без макияжа и с пистолетом в руках

      Принятие Швеции в НАТО связали с необходимостью оттянуть ВС России от Украины

      Назван новый взрывоопасный регион из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО

      Подтверждена безубыточность термоядерного синтеза

      Прилетевшие в Гоа россияне остались без багажа на три дня из-за непогоды

      Под Москвой мужчине удалили почти весь желудок из-за игнорирования язвы

      Российская авиация сбила украинский Су-25

      Банки Китая начали возвращать платежи из России

      Александра Панкратова-Черного экстренно госпитализировали в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше