Гагин объяснил назначение Сырского на должность главкома ВСУ

Гагин: решение о назначении Сырского главкомом ВСУ принято от безысходности

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение сменить главкома Вооруженными силами Украины от безысходности. Об этом заявил советник главы ДНР Ян Гагин в беседе с РИА Новости.

По словам Гагина, экс-главком Валерий Залужный был для него серьезным конкурентом, а предложение «оставаться в команде» — это пакт о ненападении.

Владимир Зеленский подписал указы об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначении на его место генерала Александра Сырского 8 февраля.

Для поиска замены Залужному Зеленский провел десятки разговоров с командирами разного уровня. Решение было принято в пользу генерал-полковника Александра Сырского, которого Зеленский назвал наиболее опытным украинским командующим.