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17:09, 8 февраля 2024Мир

Глава МИД Венгрии назвал подрыв «Северных потоков» терактом

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал подрыв «Северных потоков» терактом
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Danish Defence Command / Handout / Reuters

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал терактом подрыв российских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Таким образом в беседе с РИА Новости он прокомментировал завершение расследования Швецией.

«Это была террористическая атака на стратегическую инфраструктуру в Европе, нападение на наши безопасные поставки энергии, что является стратегическим вопросом и вопросом европейской безопасности», — сказал глава МИД.

В связи с этим Венгрия считает безответственным и неприемлемым то, что инцидент не был в должной мере расследован. Сийярто отметил, что с момента взрыва на трубопроводах прошли сотни дней, однако серьезного расследования не было и какие-либо подробности не огласили. Будапешт призывал страны отнестись к этому вопросу со всей серьезностью.

Ранее прокуратура Швеции заявила, что в ходе расследования диверсии на «Северных потоках» не смогла установить подозреваемых и поэтому закрыла дело. Отмечается, что следствие лишь установило тот факт, что граждане Швеции не были причастны к этой диверсии. Все материалы по делу Стокгольм передаст Германии, которая до сих пор продолжает расследование.

26 сентября 2022 года на российских газопроводах в Европу — «Северном потоке» и незапущенном «Северном потоке-2» — произошли взрывы, которые привели к масштабным утечкам газа. Аварии были зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании. Президент России Владимир Путин заявил, что газопроводы «Северный поток» были взорваны англосаксами. Причастных к происшествию до сих пор не нашли.

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      Варвара Кошечкина
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