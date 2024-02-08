Российский суд выдал санкцию на заочный арест сбежавшего депутата

Суд выдал санкцию на арест экс-депутата Гольдмана по делу о мошенничестве

Центральный районный суд Красноярска выдал санкцию на заочный арест бывшего депутата Романа Гольдмана, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе регионального главка МВД.

Решение вынесено по ходатайству следователей МВД. Гольдман объявлен в международный розыск.

1 февраля сообщалось, что против него было возбуждено второе уголовное дело. По версии следствия, с мая по август 2023 года Гольдман убедил гендиректора компании «Управление Агроактивами» дать ему в долг 327 миллионов рублей, чтобы погасить свои обязательства перед кредиторами. В качестве залога экс-депутат предложил свою долю в уставном капитале другого предприятия, которая не может быть отчуждена. В итоге он получил деньги, но не вернул их.

По ходатайству следствия суд вынес новое решение об аресте имущества холдинга Гольдмана на общую сумму 2,3 миллиарда рублей. Таким образом под обеспечительными мерами находятся активы экс-депутата стоимостью четыре миллиарда рублей.

Гольдман находится в Турции. Экс-депутат стал фигурантом первого дела о мошенничестве осенью 2023 года. Поводом для возбуждения уголовного дела стало обращение более тысячи пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, который принадлежит Гольдману.

