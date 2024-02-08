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11:46, 8 февраля 2024Бывший СССР

«Как только я узнал, что это ты, я перестал стрелять». Российский танкист пощадил воюющего за ВСУ сына

ТСН: российский военный прекратил огонь ради спасения жизни воюющего за ВСУ сына

Фото: РИА Новости

Российский военнослужащий встретил в зоне спецоперации на Украине собственного сына, воюющего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Боевое столкновение с их участием, предположительно, произошло в Харьковской области в марте прошлого года.

19-летний украинский солдат Александр рассказал, что половину своего детства провел в России, однако практически не видел отца и не общался с ним. «По статусу — отец, а по факту — никто», — признался военный.

После начала боевых действий в феврале 2022-го родственник вышел с ним на связь и предложил вступить в ряды Российской армии, однако сын ответил отказом — он пошел добровольцем в ВСУ.

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23 января 2024

Российский танкист пощадил воюющего за ВСУ сына

Известно, что в ходе противостояния российский танк, которым, по словам Александра, управлял его отец, выпустил снаряд в сторону американской боевой машины пехоты (БМП) M2 Bradley, где командиром был он сам. В результате БМП получила незначительный ущерб.

Позднее оператор российского танка связался с сыном и заявил, что в процессе боя принял решение прекратить огонь.

Он сказал: «Сынок, как только я узнал, что это ты, я перестал стрелять». Я ответил: «Ну и что?» Только вот когда мы уходили, по нам же что-то продолжало прилетать

Александрсолдат ВСУ

По некоторым данным, танк отца Александра впоследствии атаковали украинские беспилотники. В результате удара мужчина не выжил.

Его танк сгорел. По-видимому, он (отец — прим. «Ленты.ру») умер. Наши FPV-[дроны] его добивали, поэтому он просто сгорел. Такова его судьба

Александрсолдат ВСУ

В настоящее время Александр продолжает принимать участие в боевых действиях, в частности в боях за Авдеевку. Он по-прежнему командует экипажем M2 Bradley, его называют одним из самых опытных командиров, несмотря на юный возраст.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Ранее российский военный отправился в зону СВО вместо раненого сына

В сентябре прошлого года отец российского военнослужащего отправился в зону боевых действий после того, как узнал о ранении сына, который служил по контракту на донецком направлении. Боец с позывным Морячок был переведен из Мариуполя и получил там пулевое ранение в шею.

Раненого отправили в госпиталь, он позвонил матери и узнал, что его отец подписал контракт с Минобороны России и уже прибыл в зону боевых действий. «Он сказал: "Сын не может воевать, значит, пойду я". А после ранения я "зашел" обратно, и вот теперь мы вместе», — рассказал Морячок.

Известно, что его отец — бывший военный, он принимал участие во второй чеченской кампании, а затем ушел в отставку. Теперь мужчина числится в составе группы разведки, а его сын проходит подготовку на старшего офицера батареи.

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      Варвара Кошечкина
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