Глава МВД наградил школьника из Стерлитамака за спасение сестры от похитителя

Глава МВД Колокольцев наградил 11-летнего школьника за спасение сестры

Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил 11-летнего школьника Аслана из башкирского города Стерлитамака за спасение семилетней сестры от похитителя. Комментарий по поводу случившегося «Ленте.ру» дала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мальчик был удостоен Почетной грамоты МВД России. «Я тоже восхищена смелым поступком Аслана. Он не побоялся дать отпор более взрослому и сильному незнакомцу», — заявила Волк.

6 февраля в Стерлитамаке потерпевшая и ее старший брат возвращались из школы. Они шли разными путями, но пересеклись во дворе дома на Коммунистической улице. Именно там на девочку напал 18-летний юноша в белой балаклаве: он схватил ее за руку и побежал. Брат школьницы бросился вслед за злоумышленником, остановил его и спас сестру.

Полиция уже задержала пытавшегося похитить первоклассницу россиянина. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение человека»).