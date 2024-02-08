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17:26, 8 февраля 2024Силовые структуры

Глава МВД наградил школьника из Стерлитамака за спасение сестры от похитителя

Глава МВД Колокольцев наградил 11-летнего школьника за спасение сестры

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил 11-летнего школьника Аслана из башкирского города Стерлитамака за спасение семилетней сестры от похитителя. Комментарий по поводу случившегося «Ленте.ру» дала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мальчик был удостоен Почетной грамоты МВД России. «Я тоже восхищена смелым поступком Аслана. Он не побоялся дать отпор более взрослому и сильному незнакомцу», — заявила Волк.

6 февраля в Стерлитамаке потерпевшая и ее старший брат возвращались из школы. Они шли разными путями, но пересеклись во дворе дома на Коммунистической улице. Именно там на девочку напал 18-летний юноша в белой балаклаве: он схватил ее за руку и побежал. Брат школьницы бросился вслед за злоумышленником, остановил его и спас сестру.

Полиция уже задержала пытавшегося похитить первоклассницу россиянина. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение человека»).

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      Екатерина Кашурникова
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