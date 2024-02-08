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13:06, 8 февраля 2024Россия

Кремль заявил о важности ознакомить мировую общественность со взглядами Путина

Песков: важно как можно больше людей в мире ознакомить со взглядами Путина
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

России важно, чтобы как можно больше людей в мире ознакомились с мировоззрением и точкой зрения президента Владимира Путина. О необходимости донести взгляды главы государства до мировой общественности заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об интервью российского лидера американскому журналисту Такеру Карлсону, пишет ТАСС.

Он также сообщил, что беседу Путина с бывшим ведущим Fox News опубликуют на сайте Кремля утром 9 февраля.

Ранее Карлсон заявил, что его интервью с президентом России будет обнародовано 9 февраля в 02:00 по московскому времени на его сайте и в соцсети X (бывшая Twitter). Он пообещал, что разговор с Путиным покажут без монтажа.

Интервью Карлсону стало первым для Путина, которое он дал западному журналисту с начала специальной военной операции (СВО). Как рассказал Песков, подход журналиста сильно отличается от того, что происходит в иностранных СМИ.

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      Константин Лысяков
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