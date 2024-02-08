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17:52, 8 февраля 2024Спорт

Люксембургский легионер «Спартака» описал Россию тремя словами

Футболист Кристофер Мартинс описал Россию словами «Спартак», сюрприз и люди
Кристофер Мартинс (справа)

Кристофер Мартинс (справа). Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Полузащитник московского «Спартака» и сборной Люксембурга по футболу Кристофер Мартинс описал Россию тремя словами. Его цитирует «Спорт-Экспресс».

«Первое — это "Спартак", потому что играть в футбол здесь для меня наслаждение. Второе — это сюрприз, удивление. В хорошем смысле я был поражен тем, что вижу вокруг себя, приехав в Россию», — заявил Мартинс. Третьим игрок назвал людей, так как в России у него появилось множество хороших знакомых.

Летом прошлого года нигерийская нападающая петербургского «Зенита» Мэри-Энн Эзенагу рассказала о поразивших ее в России вещах. Футболистка заявила, что ее удивило количество снега.

Мартинс играет за «Спартак» с 2022 года. В нынешнем сезоне он провел 17 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) в которых забил два мяча и сделал две голевые передачи.

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      Алексей Гусев
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