Начались переговоры президентов Белоруссии и Узбекистана

Начались переговоры между Лукашенко и Мирзиеевым

В Ташкенте стартовали переговоры между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Отмечается, что переговоры начнутся в формате один на один. В настоящий момент заявлений для прессы сделано не было.

Александр Лукашенко прибыл в Узбекистан вечером 7 февраля. Во время вылета на видео попал шпиц президента Белоруссии по кличке Умка, который будет сопровождать его во время поездки.

В конце января в Санкт-Петербурге прошла встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. В ходе встречи они также приняли участие в запуске зимовочного комплекса в Антарктиде.