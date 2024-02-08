Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:25, 8 февраля 2024Бывший СССР

Начались переговоры президентов Белоруссии и Узбекистана

Начались переговоры между Лукашенко и Мирзиеевым
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Pavel Bednyakov / Kremlin / Reuters

В Ташкенте стартовали переговоры между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Отмечается, что переговоры начнутся в формате один на один. В настоящий момент заявлений для прессы сделано не было.

Александр Лукашенко прибыл в Узбекистан вечером 7 февраля. Во время вылета на видео попал шпиц президента Белоруссии по кличке Умка, который будет сопровождать его во время поездки.

В конце января в Санкт-Петербурге прошла встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. В ходе встречи они также приняли участие в запуске зимовочного комплекса в Антарктиде.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      На оборонном заводе в России произошел мощный взрыв. Там проходили испытания ракетных двигателей

      Определены обладатели премий молодым ученым Москвы

      Известный актер назвал неожиданную особенность москвичей

      Стало известно о телефонном разговоре Путина с Си Цзиньпином

      Демократы захотели использовать концерты Свифт для привлечения избирателей

      Слабое рукопожатие оказалось признаком опасного заболевания

      Стало известно о работе над обликом новой российской БМП

      Аферисты открыли фальшивую скорую и выманивали деньги у больных COVID-19 россиян

      В России школьница перепутала конфеты с крысиным ядом

      Месси извинился перед болельщиками за отсутствие в товарищеском матче

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше