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21:24, 27 января 2024Россия

Путин и Лукашенко проведут двустороннюю встречу 28 января

В Кремле заявили, что Путин и Лукашенко 28 января продолжат неформальное общение
Александр Лукашенко и Владимир Путин

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / via Global Look Press

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, которые ранее приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных снятию блокады Ленинграда, продолжат неформальное общение вечером и проведут двустороннюю встречу в воскресенье, 28 января. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Да. И сегодня, и завтра», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов, продолжится ли неформальное общение политиков.

Песков уточнил, что на завтра запланирована двусторонняя встреча.

В субботу, 27 января, Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия мемориала в память о жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны в Ленинградской области.

Как уточнялось, открытие мемориала в память о мирных жителях Советского Союза приурочено к 80-летней годовщине полного снятия блокады Ленинграда.

Также стало известно, что политики проведут заседание Высшего Госсовета (ВГС) Союзного государства (СГ) в Петербурге. Заседание состоится в понедельник, 29 января.

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      Марина Совина
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