Назван новый взрывоопасный регион из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Политолог Худолей: вступление Швеции и Финляндии в НАТО создает риски в Арктике

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО укрепляет потенциал блока в регионе Арктики и в перспективе повышает риск реальной напряженности с Россией. Об этом «Ленте.ру» рассказал заведующий кафедрой Европейских исследований Факультета международных отношений СПбГУ, член Российского совета по международным делам (РСМД) Константин Худолей.

Сейчас там нет риска прямого вооруженного столкновения. Однако если ситуация в мире будет развиваться так же как и сейчас, то Арктика может стать взрывоопасной точкой Константин Худолей профессор кафедры европейских исследований СПбГУ, член РСМД

По его словам, нынешним приоритетом вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс является задача увеличения военного присутствия Запада в регионе Балтийского моря. Однако Худолей подчеркнул, что членство стран в альянсе является несомненным условием активизации НАТО в Арктике. Он добавил, что рост военной напряженности в данном регионе между Россией и альянсом более вероятен чем в регионе Балтийского моря.

В декабре прошлого года США объявили о расширении своей территории в Арктике, на которую также же претендуют Россия и Канада. Одной из причин экспансии эксперты называют подготовку к возможному конфликту с Россией в регионе из-за богатства ресурсами и отсутствием четких границ между странами.

Арктика также является зоной интересов Финляндии и Швеции. Страны входят в Арктический совет и занимаются активным военным и экономическим освоением региона. С 2017 года Швеция участвует в различных военных учениях в Арктике, обосновывая ростом военного присутствия России. Последние учения данного формата состоялись в мае прошлого года.