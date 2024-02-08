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14:06, 8 февраля 2024Наука и техника

Раскрыта загадка планетарных туманностей

В Университете Гонконга объяснили серную аномалию в планетарных туманностях

Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Два астрофизика Университета Гонконга раскрыли астрофизическую загадку 20-летней давности, которая касается необычно малого содержания серы в планетарных туманностях. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Планетарные туманности представляют собой внешние газовые оболочки, выброшенные звездой на последнем этапе существования. Предыдущие исследования показали, что в оптических спектрах этих объектов наблюдается дефицит элемента серы. Это было трудно объяснить, поскольку сера должна производиться в звездах параллельно с другими элементами, такими как кислород, неон, аргон и хлор.

В новой работе астрономы проанализировали оптические спектры с исключительно высоким отношением сигнал/шум примерно для 130 планетарных туманностей, расположенных в центре Млечного Пути. Оказалось, что аномалия была результатом плохого качества данных по эмиссионным линиям серы.

Ранее международная группа астрономов раскрыла предполагаемую природу загадочного космического источника излучения очень высокой энергии 2FHL J1745.1-3035. Этот объект, скорее всего, является мощной туманностью пульсарного ветра, возникающей из-за того, что ветер от пульсара, состоящий из заряженных частиц, сталкивается с окружающей пульсар средой.

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      Александр Еникеев
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