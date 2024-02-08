Озвучена официальная причина отставки Залужного

Зеленский объяснил смену руководства ВСУ неудачей контрнаступления

Смена руководства Вооруженных сил Украины (ВСУ) связана с неудачей контрнаступления на южном направлении фронта. Официальную причину отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного президент Украины Владимир Зеленский озвучил в видеоролике, опубликованном в Telegram.

«Мы должны честно сказать: чувство стагнации именно на южных направлениях и сложности в боях в Донецкой области повлияли на общественное настроение. Украинцы стали реже говорить о победе (...) Этот год должен стать годом, когда каждый украинский воин будет знать, (...) что Украина, украинская армия способны побеждать», — заявил глава украинского государства.