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20:11, 8 февраля 2024Бывший СССР

Озвучена официальная причина отставки Залужного

Зеленский объяснил смену руководства ВСУ неудачей контрнаступления

Фото: Kaniuka Ruslan / Globallookpress.com

Смена руководства Вооруженных сил Украины (ВСУ) связана с неудачей контрнаступления на южном направлении фронта. Официальную причину отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного президент Украины Владимир Зеленский озвучил в видеоролике, опубликованном в Telegram.

«Мы должны честно сказать: чувство стагнации именно на южных направлениях и сложности в боях в Донецкой области повлияли на общественное настроение. Украинцы стали реже говорить о победе (...) Этот год должен стать годом, когда каждый украинский воин будет знать, (...) что Украина, украинская армия способны побеждать», — заявил глава украинского государства.

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      Глеб Палехов
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