Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:31, 8 февраля 2024Наука и техника

Пакистан представил беспилотный «Рейнджер»

Пакистанская компания GIDS представила разведывательный дрон Ranger в Эр-Рияде

Фото: Global Industrial Defence Solutions

Пакистанская компания Global Industrial Defense Solutions (GIDS) представила новейший разведывательный дрон Ranger («Рейнджер») в ходе Международной выставки вооружений World Defense Show 2024, которая проходит сейчас в Эр-Рияде. Об этом пишет Defense News.

Производитель отмечает, что тактическому беспилотнику не нужна взлетно-посадочная полоса. Ranger предназначен для ведения разведки, поиска целей и корректировки артиллерийского огня.

Аппарат получил инфракрасный датчик высокой четкости и лазерный дальномер, которые позволяют выполнять задачи в любое время суток. Дальность действия дрона составляет 100 километров.

Материалы по теме:
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями. Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями.Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
22 декабря 2023

Ranger оснащен четырьмя подъемными винтами для взлета и одним толкающим винтом большего размера, который обеспечивает горизонтальный полет.

Ранее в феврале стало известно, что российская компания «Специальный технологический центр» показала на World Defense Show модель комплекса РБ-504А-Э для противодействия малым и средним беспилотным летательным аппаратам. В состав комплекса входят беспилотники «Орлан-10» и «Орлан-30».

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский отправил Залужного в отставку. Кто станет новым главнокомандующим ВСУ?

      Назван гуманный способ избавиться от мышей в доме

      Российский посол раскрыл детали встреч в Белом доме и Госдепе по Ил-76

      В России призвали осудить применение Киевом оружия США против гражданских

      Зеленский рассказал об ожиданиях от нового главкома ВСУ

      Поставки российского бензина за рубеж резко снизились

      Сенат США поддержал проект о помощи Украине и Израилю

      Названы главные причины появления сухости в глазах

      «Королю бы понравилось». Принцесса впервые снялась в Playboy без одежды. Кто она такая и как связана с Россией?

      103-летний ветеран назвал любимый алкогольный напиток секретом долгой жизни

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше