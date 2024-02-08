Названы самые ремонтируемые смартфоны

Electronics Hub: iPhone 4 оказался самым ремонтируемым смартфоном

Специалисты фирмы Electronics Hub перечислили смартфоны, которые их владельцы ремонтировали чаще всего. Об этом сообщает издание PhoneArena.

Аналитики компании назвали модели устройств, которые пользователи ремонтировали чаще всего, на основе статистики сервиса iFixit — сайта с инструкциями по самостоятельному ремонту. Лидером рейтинга оказался iPhone 4, инструкция к обслуживанию которого собрала 5,2 миллиона просмотров. Весь топ-5 заняли устройства Apple — iPhone 6, iPhone 5, iPhone 4s и iPhone 5s.

Среди новых девайсов, выпущенных после 2020 года, лидером назвали iPhone 14 Pro Max. В топ-10 также попали iPhone 14, iPhone 14 Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra, Google Pixel 7, Google Pixel 6a, Google Pixel 7, iPhone 15 Pro Max, Samsung Galaxy S22 и Samsung Galaxy S23 Ultra.

Брендом, смартфоны которого пользователи ремонтировали чаще всего, оказался Apple. Инструкции к обслуживанию iPhone собрали 17,5 миллиона просмотров. Ниже расположились Samsung, Huawei, LG и Xiaomi.

В начале февраля стало известно, что производители смартфонов и прочих гаджетов для европейского рынка должны будут предоставлять дополнительный год гарантии на товары. Таким образом, срок, в течение которого можно будет обратиться в компанию для гарантийного обслуживания, составит минимум 3 года.