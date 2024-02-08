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18:09, 8 февраля 2024Россия

Появилось видео отражения системой ПВО мощной атаки на Белгород

Военкор Коц опубликовал видео отражения системой ПВО мощной атаки не Белгород

Система противовоздушной обороны (ПВО) отразила мощную воздушную атаку на Белгород. Работа ПВО попала на видео, его публикует военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

На выложенных военкором кадрах видно, что с земли по воздушным целям было выпущено не менее восьми ракет. Каким именно вооружением пытаются атаковать регион, Коц не уточнил.

Позже Министерство обороны сообщило, что система ПВО сбила над Белгородской областью восемь снарядов украинской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» и четыре — РСЗО «Ольха».

В регионе дважды за сегодня, 8 февраля, объявляли ракетную опасность.

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      Марк Леонов
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