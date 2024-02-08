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06:33, 8 февраля 2024Наука и техника

Производитель огнеметов «Солнцепек» показал «Дракона»

Выпускающий «Тосочки» «Омсктрансмаш» зарегистрирует товарный знак ТОС-3 «Дракон»

Фото: РИА Новости

Омский завод транспортного машиностроения («Омсктрансмаш»), который выпускает тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка», подал заявку на регистрацию товарного знака «ТОС-3 «Дракон». Документ доступен на сайте Федерального института промышленной собственности.

Помимо наименования товарного знака, производитель приложил к описанию изображение с силуэтом огнеметной системы. На нем показана машина на танковом шасси, похожая на «Солнцепек». «Дракон» на иллюстрации получил 15 направляющих для пуска снарядов.

ТОС предназначены для поражения автомобилей и легкобронированной техники, а также поджога и разрушения зданий объемным взрывом. Боевая машина ТОС-1А «Солнцепек» на шасси танка Т-72А получила 24 направляющих для пуска снарядов.

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В январе стало известно, что «Омсктрансмаш» получил патент на бортовые экраны с динамической защитой для ТОС-1А «Солнцепек», которые повысят защиту экипажа от атак противотанковых ракет и дронов-камикадзе.

В октябре источник РИА Новости сообщил, что экипажи «Солнцепеков» теперь могут привязаться к местности и выполнить точное поражение целей противника, не выходя из машины.

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      Даниил Иринин
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