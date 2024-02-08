Раскрыта информация о разрушениях под Белгородом после перехвата ракет ВСУ

Гладков: после попытки атаки ВСУ в Белгородском районе повреждены девять домов

После попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести ракетный удар по Белгородской области зафиксированы повреждения в трех населенных пунктах. Информацию о разрушениях раскрыл губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в Белгородском регионе повреждения получили девять жилых домов в поселках Новосадовый и Разумное, а также в селе Ближняя Игуменка. «Также повреждены три автомобиля и пробита крыша строящегося детского сада», — написал Гладков.

Он также подчеркнул, что, предварительно, пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы. Информация по разрушениям уточняется.

Ранее Минобороны России сообщило о перехвате над Белгородской областью 12 снарядов реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Ольха». Помимо этого, в сети появились кадры с отражением атаки, на которых видно, что по воздушным целям было выпущено не менее восьми ракет.

По данным Mash, целью ВСУ, вероятно, был аэропорт Белгорода.