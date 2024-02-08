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18:15, 8 февраля 2024Россия

Названа возможная цель ракетной атаки ВСУ на Белгород

Mash: целью ракетной атаки ВСУ на Белгород мог быть аэропорт

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили на подлете к аэропорту Белгорода. Возможную цель атаки назвал Telegram-канал Mash.

По информации издания, местные жители слышали минимум десять взрывов в небе.

Ранее Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией Белгородской области восемь и четыре снаряда реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и «Ольха» соответственно.

В сети также появилось видео с отражением атаки на Белгород. На кадрах видно, что по воздушным целям было выпущено не менее восьми ракет.

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Вечером 8 февраля губернатор региона Вячеслав Гладков второй раз за день сообщил о сигнале ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. Первое предупреждение объявлялось в 14:01 по московскому времени и продлилось 43 минуты.

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      Константин Лысяков
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