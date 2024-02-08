Российский хоккеист рассказал о полученной в матче НХЛ травме

Получивший травму защитник «Тампы» Михаил Сергачев заявил, что вернется сильнее

Российский защитник «Тампы-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев рассказал в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) о травме, полученной в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«О боже, почему я? Почему именно сейчас? После всех пропущенных игр вернуться и снова получить травму — это несправедливо, это ужасно. Пытаюсь сохранять спокойствие и позитив, но это невозможно», — написал спортсмен. Сергачев отметил, что на данный момент ему очень тяжело, но он вернется сильнее.

Сергачев получил повреждение левой ноги в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс», он покинул лед на носилках. Для россиянина это была первая игра с 20 декабря. Ранее из-за травмы нижней части тела защитник пропустил 17 матчей регулярного чемпионата.

Всего в текущем сезоне Сергачев сыграл в 34 матчах, в которых набрал 19 очков (2 гола и 17 передач). Он выступает за «Тампу» с 2017 года.