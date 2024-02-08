В Британии назвали Залужного шутником

Издание Telegraph после новостей об отставке Залужного назвало его шутником

Британское издание Telegraph после новостей об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного опубликовала материал, в котором назвала экс-главнокомандующего шутником. Как указала газета, в молодости Залужный даже мечтал стать профессиональным комиком.

В четверг, 8 февраля, Владимир Зеленский проинформировал, что место Валерия Залужного на посту главкома ВСУ будет занимать командующий сухопутными войсками Александр Сырский. При этом пока официальных указов о смене руководства Вооруженных сил Украины на сайте офиса президента страны нет.

«Те, кто знает генерала Валерия Залужного, иногда шутит, что военное руководство Украины состоит не из одного комика, а из двух. Как и Владимир Зеленский, главнокомандующий украинскими войсками известен как шутник», — сказано в статье.

Журналисты также предположили, что Залужный мог стать «жертвой своего же успеха». Он мог быть уволен из-за слишком большой поддержки на Украине.

Ранее Владимир Зеленский сообщил о встрече с Валерием Залужным. Во время нее он поблагодарил Залужного «за два года защиты» республики, обсудив с ним необходимое обновление украинской армии. Позднее министр обороны Украины подтвердил информацию об отставке главкома ВСУ, сообщив о назначении на этот пост генерал-полковника Сырского.

В свою очередь, советник главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что Александр Сырский не покажет себя в должности главкома ВСУ лучше, чем в ситуации с обороной Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут).