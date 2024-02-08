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20:51, 8 февраля 2024Мир

Способность Запада к диалогу с Россией оценили

Посол в Швейцарии Гармонин: западная дипломатия более не способна к диалогу

Фото: Yves Herman / Reuters

Дипломатия представителей западных стран более не способна к конструктивному диалогу с Россией и, тем более, не способна смириться с ростом мировой многополярности. Об этом РИА Новости заявил российский посол в Швейцарии Сергей Гармонин.

«Западная дипломатия перестала быть способна к диалогу. Сейчас западные столицы, к сожалению, сконцентрировались на "мегафонной дипломатии", а именно беспочвенных обвинениях, искажении фактов, оскорблениях, ультиматумах и категорическом отказе воспринимать жизненные интересы России», — дал оценку дипломат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ни одна из стран мира не застрахована от «государственного бандитизма» стран Запада, и многие это осознают. «У мирового большинства множатся претензии к эффективности и непредвзятости контролируемых из Вашингтона международных финансовых институтов и форматов взаимодействия», — предупредил дипломат.

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      Виктория Кондратьева
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