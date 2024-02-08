Тренер «Спартака» назвал единственный недостаток в игре Ковальчука

Жамнов заявил, что ему хотелось бы, чтобы Ковальчук больше бросал по воротам

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов назвал единственный недостаток в игре форварда команды Ильи Ковальчука. Его слова приводит «Чемпионат».

«Хотелось бы, чтобы он больше бросал, постоянно говорю ему об этом, но пока что-то не получается. Надеюсь, он прислушается», — заявил Жамнов.

Тренер также отметил опыт Ковальчука. «Конечно, он много подсказывает молодым ребятам», — добавил Жамнов.

О возвращении Ковальчука в «Спартак» было объявлено 5 декабря 2023 года. 40-летний нападающий возобновил карьеру и подписал контракт с клубом до конца сезона. В нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он провел 16 матчей, в которых забросил четыре шайбы и сделал две голевые передачи.