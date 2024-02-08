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09:07, 8 февраля 2024Мир

Турция заявит о готовности устроить встречу Путина с Зеленским

Турция во время визита Путина заявит о готовности устроить встречу с Зеленским

Фото: Artyom Geodakyan / Reuters

Турция во время визита президента России Владимира Путина заявит о готовности устроить его встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

«В ходе визита будет сделан акцент на готовности Анкары организовать встречу лидеров для обеспечения прекращения огня и человеческих потерь», — заявил источник агентства. Он также подчеркнул, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает с тезисом о том, что в мирном процессе не будет проигравших сторон.

Ранее газета Hurriyet заявила, что визит президента России в Турцию, предварительно, может состояться в конце апреля — начале мая. При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сроки визита Путина в Турцию будут согласованы, а подготовка к его встрече с Эрдоганом продолжается.

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      Семен Александров
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