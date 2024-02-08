Определены обладатели премий молодым ученым Москвы
Молодые специалисты и научные коллективы Москвы ко Дню российской науки получили 50 премий по два миллиона рублей за свои выдающиеся достижения. Награды им вручила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Исторически Москва — альма-матер многих научных открытий и изобретений, которые потом транслируются на всю страну, и даже мир. Все чаще двигателями науки и прорывных технологий становятся именно молодые таланты. Это видно даже по ежегодному росту участников самой премии молодым ученым. В последний раз мы получили рекордные 1 292 заявки. Лауреатами премии за 2023 год стали 76 человек, прикладные разработки и исследования которых уже успели себя зарекомендовать на практике»
Как отметила вице-мэр, премия молодым ученым помогла заявить о своих разработках уже более семи тысячам исследователей и выиграть гранты на общую сумму 686 млн рублей.
Конкурс на соискание премий Правительства Москвы молодым ученым проводится с 2013 года. Премии ежегодно присуждают за выдающиеся результаты в фундаментальных и прикладных научных исследованиях. На получение премии могут претендовать столичные ученые в возрасте до 35 лет включительно (а доктора наук — до 40 лет включительно). В 2019 году по предложению мэра Москвы размер одной премии увеличили с 1,5 до 2 миллионов рублей. Если награда присуждается коллективу, то она делится поровну между участниками.
Как рассказала одна из обладательниц премии научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Александра Савинкина, их проект посвящен комплексному психологическому мониторингу состояния человека в экстремальных условиях. «Мы смогли разработать такой комплекс методик, которые в разных вариациях у нас сейчас проводятся в годовом изоляционном эксперименте, на станции «Восток», на МКС и в других экспериментах, — сказала она. — Я с самого рождения живу в Москве и всегда имела возможность ходить на какие-то дополнительные занятия, кружки. Посещала и психологический кружок во Дворце пионеров на Воробьевых горах, и вечернюю математическую школу, и благодаря школьному образованию поступила в МГУ. И сейчас мы работаем в институте, и у нас достаточно большая материально-техническая база. Все, что нам нужно для исследований нам предоставляется государством, городом, а остается только реализовать наши какие-то задумки».
Дмитрий Телышев из Сеченовского Университета получил награду за разработку специального медицинского оборудования, которое впоследствии будет снижать смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Он отметил, что разработка медицинского оборудования в области сердечно-сосудистой инженерии — это всегда многолетняя командная работа, в которой задействованы даже не несколько коллективов, а целые организации.
Анастасия Соловьева (Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана) отмечена за разработку технологий создания квантовых вычислительных устройств. Ее разработки уже используются в вузах и научных организациях Москвы и планируются к внедрению в отечественных сверхпроводниковых квантовых компьютерах, датчиках газовых сред, голографических системах дополненной реальности.
Александр Зубко из Института космических исследований Российской академии наук разработал метод посадки космического аппарата в любую точку Венеры. Результаты его труда используются в программе изучения Венеры, запланированной к реализации в 2029–2034 годах.
Юрий Мелешин (Национальный исследовательский университет «МИЭТ») получил премию за вычисление полезной нагрузки малых космических аппаратов и аппаратуры наземного сегмента для обеспечения скоростного доступа в интернет. Разработанные летные образцы комплексов установлены на космические аппараты и готовятся к испытаниям.
Ольга Мулина, Олег Битюков и Петр Радулов из Института органической химии имени Н. Д. Зелинского Российской академии наук разработали новые подходы к синтезу важнейших агрохимических препаратов и получению соединений с высокой противораковой, противопаразитарной и противогрибковой активностью.
Наталья Шлык и Мария Абунина (Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н. В. Пушкова Российской академии наук) открыли новые методы прогнозирования солнечной и геомагнитной активности. Полученные ими научные результаты уже используются в работе Центра прогнозов космической погоды института Земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н. В. Пушкова Российской Академии наук.
Тимофей Лебедев (Институт молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Российской академии наук) разработал первую в мире клеточную платформу для анализа действия лекарственных препаратов,которая позволяет находить новые эффективные подходы к терапии онкологических заболеваний. Платформа уже активно используется в работах Института биоорганической химии Российской академии наук, Сеченовского Университета, Московского физико-технического института и China Medical University. Она популярна в исследованиях функций генов в развитии злокачественных опухолей, а также в изучении и проведении испытаний новых противораковых препаратов.
Александра Савинкина и Светлана Лебедева из Института медико-биологических проблем Российской академии наук разработали методики для комплексного мониторинга психологического состояния человека в таких экстремальных условиях, как космический полет и зимовка на станции «Восток».