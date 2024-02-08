Определены обладатели премий молодым ученым Москвы

Вице-мэр Ракова наградила молодых ученых премиями Правительства Москвы

Молодые специалисты и научные коллективы Москвы ко Дню российской науки получили 50 премий по два миллиона рублей за свои выдающиеся достижения. Награды им вручила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Исторически Москва — альма-матер многих научных открытий и изобретений, которые потом транслируются на всю страну, и даже мир. Все чаще двигателями науки и прорывных технологий становятся именно молодые таланты. Это видно даже по ежегодному росту участников самой премии молодым ученым. В последний раз мы получили рекордные 1 292 заявки. Лауреатами премии за 2023 год стали 76 человек, прикладные разработки и исследования которых уже успели себя зарекомендовать на практике» Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

Как отметила вице-мэр, премия молодым ученым помогла заявить о своих разработках уже более семи тысячам исследователей и выиграть гранты на общую сумму 686 млн рублей.

Конкурс на соискание премий Правительства Москвы молодым ученым проводится с 2013 года. Премии ежегодно присуждают за выдающиеся результаты в фундаментальных и прикладных научных исследованиях. На получение премии могут претендовать столичные ученые в возрасте до 35 лет включительно (а доктора наук — до 40 лет включительно). В 2019 году по предложению мэра Москвы размер одной премии увеличили с 1,5 до 2 миллионов рублей. Если награда присуждается коллективу, то она делится поровну между участниками.

Как рассказала одна из обладательниц премии научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Александра Савинкина, их проект посвящен комплексному психологическому мониторингу состояния человека в экстремальных условиях. «Мы смогли разработать такой комплекс методик, которые в разных вариациях у нас сейчас проводятся в годовом изоляционном эксперименте, на станции «Восток», на МКС и в других экспериментах, — сказала она. — Я с самого рождения живу в Москве и всегда имела возможность ходить на какие-то дополнительные занятия, кружки. Посещала и психологический кружок во Дворце пионеров на Воробьевых горах, и вечернюю математическую школу, и благодаря школьному образованию поступила в МГУ. И сейчас мы работаем в институте, и у нас достаточно большая материально-техническая база. Все, что нам нужно для исследований нам предоставляется государством, городом, а остается только реализовать наши какие-то задумки».