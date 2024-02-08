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16:30, 8 февраля 2024Бывший СССР

В Армении заявили об изменении реалий в Закавказье

Пашинян: получение Грузией статуса кандидата в члены ЕС меняет реалии Закавказья

Фото: Sputnik / Dmitry Astakhov / Pool / Reuters

Получение Грузией статуса кандидата в члены Европейского союза (ЕС) меняет реалии в Закавказье. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил во время выступления в парламенте, передает портал netgazeti.ge.

По словам Пашиняна, глобальный мир уже не тот, что был пять или шесть лет назад. «Наши отношения с любым субъектом уже не такие, как раньше, изменился и наш регион, здесь изменились существенные реалии. Одной из таких реалий является получение Грузией статуса кандидата в члены Евросоюза, что имеет объективное влияние на регион. Двое наших соседей имеют статус кандидата в члены ЕС. ЕС фактически уже является нашим регионом», — сказал он.

Глава армянского правительства указал на важность начала стратегического диалога с Грузией, выразив уверенность, что плодотворное сотрудничество между Ереваном и Тбилиси продолжится при новом грузинском правительстве, состав которого планируют утвердить в феврале.

Ранее кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе назвал две главные цели кабмина республики. По его мнению, ими являются восстановление территориальной целостности мирным путем и полная победа над бедностью в стране.

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      Алевтина Запольская
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