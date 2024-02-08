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15:02, 8 февраля 2024Бывший СССР

В Киеве появился проспект в честь Воздушных сил Украины

Кличко: в Киеве переименовали проспект в честь Воздушных сил Украины

Фото: Ukrainian Air Force / Handout / Reuters

В Киеве появился проспект в честь Воздушных сил Украины. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.

Новое название получил Воздухофлотский проспект. «С сегодняшнего дня в Киеве есть проспект Воздушных сил Украины!» — написал Кличко.

Ранее во Львове переименовали улицы, названные в честь первопечатника Ивана Федорова и художника Ильи Репина, изменив их на украинский манер.

Глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий сообщил, что регион первым из областей полностью завершил процесс декоммунизации. По его словам, в 2023 году в регионе снесли 312 советских памятников.

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