В Киеве появился проспект в честь Воздушных сил Украины

Кличко: в Киеве переименовали проспект в честь Воздушных сил Украины

В Киеве появился проспект в честь Воздушных сил Украины. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.

Новое название получил Воздухофлотский проспект. «С сегодняшнего дня в Киеве есть проспект Воздушных сил Украины!» — написал Кличко.

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