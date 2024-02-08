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20:29, 8 февраля 2024Бывший СССР

В Минобороны Украины сообщили о смене руководства ВСУ

Глава Минобороны Украины Умеров сообщил о смене руководства ВСУ

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о смене руководства Вооруженных сил республики (ВСУ). Соответствующее сообщение опубликовано на странице главы ведомства в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Умеров заявил о принятии соответствующего решения и поблагодарил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного «за все достижения и победы».

8 февраля стало известно о встрече президента Украины Владимира Зеленского с главкомом ВСУ. Во время нее он выразил благодарность Залужному «за два года защиты» республики и обсудил с ним необходимое обновление украинской армии. Позднее Умеров подтвердил информацию об отставке Залужного. На его должность назначили генерал-полковника Александра Сырского.

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      Алевтина Запольская
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