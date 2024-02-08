В России высказались об утечке зараженной воды с «Фукусимы-1»

Эколог Олифиренко призвал мониторить сайру после утечки на «Фукусиме-1»

После утечки содержащий радиоактивные вещества воды с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» в Японии необходимо мониторить морской промысел, в том числе сайру. О зараженной воде в беседе с РИА Новости высказался эколог, кандидат биологических наук, директор АНО «Центр природоохранных инициатив» Александр Олифиренко.

При этом он добавил, что вероятность увеличения уровня радиационного загрязнения в российских территориальных водах практически нулевая.

В свою очередь в пресс-службе Приморского гидрометцентра ТАСС со ссылкой на океанологов заверили, что радиоактивная вода с АЭС не превратится в лед, а также не будет накапливаться в замерзшем состоянии в Тихом океане.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что на территории России после утечки радиоактивной воды не было зафиксировано превышения уровня радиации.

Утечка 5,5 тонн воды, содержащей радиоактивные элементы, на АЭС «Фукусима-1» произошла 7 февраля. В компании-операторе АЭС TEPCO заявили, что утечка не повлияла на работу станции, а также не попала в океан.