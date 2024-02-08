В РПЦ отреагировали на возможное появление храма Пригожина в Африке

В РПЦ заявили, что относятся к появлению храма Пригожина в Африке отрицательно

Русская православная церковь (РПЦ) относится к возможному появлению храма в честь основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина отрицательно. О такой реакции изданию Daily Storm заявил неназванный представитель канцелярии Патриаршего экзархата Африки.

По словам представителя РПЦ, в структуре не могут однозначно сказать, существует ли этот храм в принципе, однако если сообщения о нем верны, то иметь такое название храм не должен.

«Это не канонические действия (...) Церковь освящает храмы только в честь святых людей. И христианская традиция нам об этом повествует. Храмы воздвигаются и освящаются в честь людей, которые своим примером жизни и служения Богу показали, что достойны особого почитания», — сообщили в канцелярии африканского экзархата.

Предположительно, названное храмом Пригожина здание было открыто в столице ЦАР Банги.

23 августа 2023 года бизнес-джет, в котором находился Пригожин и еще девять человек, в том числе три члена экипажа, разбился в Тверской области. Выжить не удалось никому.

Крушение самолета Пригожина произошло спустя два месяца после вооруженного мятежа ЧВК. Подчиненные бизнесмена выдвинулись походным порядком на Москву после того, как владелец компании ложно обвинил Минобороны в атаке на вагнеровцев.