Володин о расследовании по «Северным потокам»: Швеция не может рассказать правду

Стокгольм не может рассказать правду о диверсии на газопроводах «Северный поток», считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Закрытие расследования, связанного с происшествием в Балтийском море, политик прокомментировал в Telegram.

Ранее шведская прокуратура не смогла установить подозреваемых и закрыла дело о диверсии на газопроводах.

Володин связал это решение со вступлением Швеции в военный блок НАТО. В сложившейся ситуации страна не может позволить себе провести объективное расследование, отметил он. «Скажешь правду — обретешь проблемы.

Вашингтон такого не простит», — сказал председатель Госдумы.

Выведением из строя «Северных потоков» США наказали Евросоюз, навязав им свое топливо, продолжил Володин. Помимо этого, Вашингтон втянул европейцев в украинский конфликт, добавил он. США разрушают Евросоюз с помощью НАТО и оставляют его наедине с последствиями своих действий, заключил спикер нижней палаты.

Ранее Володин предупредил, что фашистская идеология может привести к новой мировой войне. По словам политика, поощряющие Украину лидеры западных стран встали на опасный путь, который может привести к глобальному конфликту.