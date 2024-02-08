Врач предупредила о неочевидном ускоряющем старение кожи факторе

Косметолог Чащина предупредила, что свет от гаджетов ускоряет старение кожи

Синий или голубой свет от гаджетов ускоряет старение кожи, предупредила врач-косметолог Оксана Чащина. О неочевидном факторе, которые влияет на организм, она рассказала aif.ru

Чащина объяснила, что меланоциты реагируют на свечение экранов увеличением количества меланосом. Все это становится причиной появления неровного цвета кожи.

К тому же, уточнила специалистка, пигментные клетки есть и в сетчатке глаза. Поэтому постоянное воздействие синего цвета смартфона может привести к снижению остроты зрения.

Из-за свечения гаджетов нарушается выработка мелатонина, отвечающего за сон Оксана Чащина врач-косметолог

Врач предупредила, что синий свет от экранов снижает противораковую и антиоксидантную защиты, ускоряет старение всего организма.

Для того чтобы минимизировать вред от использования смартфонов, необходимо переключать их в режим желтого, менее опасного света, рекомендовала Чащина. Также следует пользоваться SPF-средствами и косметикой с кислотами, которую подбирает врач.

Кроме того, Чащина призвала следить за питанием, есть больше моркови, томатов, тыквы, ягод, а также принимать витамины после консультации с врачом.

Ранее косметолог и дерматовенеролог Татьяна Пичугина назвала методы борьбы с врожденным дефектом кожи. Во время лечения так называемой гусиной кожи — кератоза — необходимо сдать анализы на гормоны и нормализовать питание.