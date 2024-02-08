Сооснователь «Яблока» Явлинский вернулся в Россию после обследования в Германии

Сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский вернулся в Россию после того, как уезжал в Германию на медобследование. Об этом сообщили в пресс-службе партии, передает РИА Новости.

15 января сообщалось об отъезде политика за пределы страны на медицинское обследование после операции на позвоночник, проведенной в 2019 году. В партии тогда пообещали, что Явлинский вернется в Москву в начале февраля.

«Григорий Алексеевич вернулся в Москву», — сообщили в пресс-службе партии, не уточнив никаких деталей.

Ранее Явлинский сообщил, что «Яблоко» не будет выдвигать кандидатов на пост президента в грядущих выборах. Сам политик также отказался выдвигать свою кандидатуру на выборы.