Зеленский рассказал об ожиданиях от нового главкома ВСУ

Зеленский заявил, что ждет от главкома ВСУ Сырского нового подхода к мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале рассказал об ожиданиях от нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского.

По словам политика, он ждет от Сырского нового подхода к мобилизации и ротации военных, чтобы задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте.

«Сейчас силы обороны Украины — почти миллион людей, которые были призваны для защиты нашего государства. По состоянию на сегодняшний день большая часть из них не почувствовала фронта так, как реально на передовой меньшинство реально воюет», — сказал украинский лидер.

Зеленский добавил, что в ближайшее время ожидает от Сырского реалистичный, подробный план действий украинской армии на 2024 год.

Вечером 8 февраля Зеленский сообщил о встрече с бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным. Во время нее он поблагодарил Залужного «за два года защиты» республики, обсудив с ним необходимое обновление украинской армии. Позднее министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил информацию об отставке главкома ВСУ, сообщив о назначении на этот пост генерал-полковника Сырского.