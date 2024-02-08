Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:16, 8 февраля 2024Бывший СССР

Зеленский рассказал об ожиданиях от нового главкома ВСУ

Зеленский заявил, что ждет от главкома ВСУ Сырского нового подхода к мобилизации
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале рассказал об ожиданиях от нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского.

По словам политика, он ждет от Сырского нового подхода к мобилизации и ротации военных, чтобы задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте.

«Сейчас силы обороны Украины — почти миллион людей, которые были призваны для защиты нашего государства. По состоянию на сегодняшний день большая часть из них не почувствовала фронта так, как реально на передовой меньшинство реально воюет», — сказал украинский лидер.

Зеленский добавил, что в ближайшее время ожидает от Сырского реалистичный, подробный план действий украинской армии на 2024 год.

Вечером 8 февраля Зеленский сообщил о встрече с бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным. Во время нее он поблагодарил Залужного «за два года защиты» республики, обсудив с ним необходимое обновление украинской армии. Позднее министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил информацию об отставке главкома ВСУ, сообщив о назначении на этот пост генерал-полковника Сырского.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский отправил Залужного в отставку. Кто станет новым главнокомандующим ВСУ?

      Украина назвала американскую компанию огнеупорных изделий «спонсором войны»

      Путин предложил увеличить выплаты академикам РАН

      Назван гуманный способ избавиться от мышей в доме

      Российский посол раскрыл детали встреч в Белом доме и Госдепе по Ил-76

      В России призвали осудить применение Киевом оружия США против гражданских

      Зеленский рассказал об ожиданиях от нового главкома ВСУ

      Поставки российского бензина за рубеж резко снизились

      Названы главные причины появления сухости в глазах

      Сенат США поддержал проект о помощи Украине и Израилю

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше