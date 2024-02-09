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11:50, 9 февраля 2024Спорт

Баскетболистки сборной Ирландии отказались от рукопожатия с израильтянками

Баскетболистки сборной Ирландии отказались жать руки израильтянкам перед игрой

Фото: By Oksana Dzadan / Sportsfile via Getty Images

Женская сборная Ирландии по баскетболу отказалась от рукопожатия с представительницами национальной команды Израиля перед отборочным матчем чемпионата Европы 2025 года. Об этом сообщает BBC Sport.

Встреча проходила в Риге и завершилась со счетом 87:57 в пользу израильтянок. Они должны были быть хозяйками встречи, однако игру перенесли на нейтральную площадку.

В Федерации баскетбола Ирландии заранее объявили о том, что их команда не будет участвовать в традиционных предматчевых мероприятиях. В частности, во время исполнения национальных гимнов ирландки выстроились не в центре площадки, а у своей скамейки.

Ранее сообщалось, что 12 стран Ближнего Востока призвали Международную федерацию футбола (ФИФА) отстранить Израиль от международных турниров. Отмечалось, что среди этих стран были Палестина, Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ.

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      Алексей Гусев
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