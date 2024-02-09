В России высказались о влиянии интервью Путина на западные страны
Интервью президента России Владимира Путина даст ответы на многие вопросы западных стран, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о влиянии беседы российского лидера с американским журналистом Такером Карлсоном.
«Я думаю, по многим вопросам президент отвечал очень конкретно. Он дал ответы на непонятные для них вопросы — история происхождения этого (украинского — прим. "Ленты.ру") конфликта, отношения со многими лидерами, что хотят противники России по этому вопросу. Я думаю, что для большинства граждан Запада это будет открытием», — сказал депутат.
Владимир Путин дал большое интервью известному репортеру из США Карлсону Такеру, который специально ради этого прилетал в Москву. Она была опубликована на сайте журналиста в ночь на 9 февраля.
Во время двухчасового интервью Путин и Карлсон обсудили ход военного конфликта России и Украины, об участии США в военных действиях, об угрозе новой мировой войны, о переговорах с Киевом. Также были затронуты темы народов России и Украины, российский лидер поделился своими историческими взглядами по этому вопросу. Также политик и журналист поговорили о взрывах на «Северных потоках», отношениях с западными политиками и возможности освобождения арестованного по подозрению в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.