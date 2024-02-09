В России высказались о влиянии интервью Путина на западные страны

Депутат Чепа: интервью Путина даст ответы на многие вопросы Запада

Интервью президента России Владимира Путина даст ответы на многие вопросы западных стран, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о влиянии беседы российского лидера с американским журналистом Такером Карлсоном.

«Я думаю, по многим вопросам президент отвечал очень конкретно. Он дал ответы на непонятные для них вопросы — история происхождения этого (украинского — прим. "Ленты.ру") конфликта, отношения со многими лидерами, что хотят противники России по этому вопросу. Я думаю, что для большинства граждан Запада это будет открытием», — сказал депутат.

Владимир Путин дал большое интервью известному репортеру из США Карлсону Такеру, который специально ради этого прилетал в Москву. Она была опубликована на сайте журналиста в ночь на 9 февраля.

Во время двухчасового интервью Путин и Карлсон обсудили ход военного конфликта России и Украины, об участии США в военных действиях, об угрозе новой мировой войны, о переговорах с Киевом. Также были затронуты темы народов России и Украины, российский лидер поделился своими историческими взглядами по этому вопросу. Также политик и журналист поговорили о взрывах на «Северных потоках», отношениях с западными политиками и возможности освобождения арестованного по подозрению в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.