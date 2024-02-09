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11:04, 9 февраля 2024Россия

В России высказались о влиянии интервью Путина на западные страны

Депутат Чепа: интервью Путина даст ответы на многие вопросы Запада

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Интервью президента России Владимира Путина даст ответы на многие вопросы западных стран, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о влиянии беседы российского лидера с американским журналистом Такером Карлсоном.

«Я думаю, по многим вопросам президент отвечал очень конкретно. Он дал ответы на непонятные для них вопросы — история происхождения этого (украинского — прим. "Ленты.ру") конфликта, отношения со многими лидерами, что хотят противники России по этому вопросу. Я думаю, что для большинства граждан Запада это будет открытием», — сказал депутат.

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Владимир Путин дал большое интервью известному репортеру из США Карлсону Такеру, который специально ради этого прилетал в Москву. Она была опубликована на сайте журналиста в ночь на 9 февраля.

Во время двухчасового интервью Путин и Карлсон обсудили ход военного конфликта России и Украины, об участии США в военных действиях, об угрозе новой мировой войны, о переговорах с Киевом. Также были затронуты темы народов России и Украины, российский лидер поделился своими историческими взглядами по этому вопросу. Также политик и журналист поговорили о взрывах на «Северных потоках», отношениях с западными политиками и возможности освобождения арестованного по подозрению в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

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