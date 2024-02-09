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12:18, 9 февраля 2024Россия

Кремль назвал главное для Путина в интервью с американским журналистом Карлсоном

Песков: для Путина главным остается реакция на его интервью Такеру среди россиян

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Reuters

Для президента России Владимира Путина по итогам его интервью с американским журналистом Такером Карлсоном главное — реакция россиян. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Путин высказывает и свое мировоззрение, и свое видение причин нынешней стадии и перспектив происходящего. (…) Многое, понятно, западным читателям будет сложно понять, — сказал пресс-секретарь главы государства. — Там все равно есть специалисты, там есть специалисты и по нашей стране, для которых это будет очень важно и очень интересно».

Песков добавил, что в Кремле хотели бы, чтобы как можно больше читателей и зрителей ознакомились с интервью Путина как в России, так и за рубежом.

Интервью Путина Карлсону появилось на сайте репортера в ночь на пятницу, 9 февраля. Кремль уже опубликовал полный текст беседы на русском языке. В своем видеообращении после интервью Карлсон заявил, что его поразили слова о готовности Путина к мирному решению конфликта на Украине. Беседа Путина с американским журналистом продолжалась два часа шесть минут, за это время глава государства ответил примерно на 60 вопросов собеседника.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя интервью, заявил, что в ходе диалога глава государства дал Западу четкое и понятное разъяснение о том, «почему Украины не было, нет и не будет». Российский политик также похвалил Карлсона, добавив, что тот «не струсил и не сдулся».

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      Анастасия Шейкина
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