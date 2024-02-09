Маск захотел отказаться от мобильного телефона и пользоваться только соцсетью X

Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск захотел отказаться от мобильного телефона и пользоваться только принадлежащей ему соцсетью X (бывшая Twitter). Об этом он написал в своем аккаунте в X.

«Через несколько месяцев я откажусь от своего телефонного номера и буду использовать только X для обмена текстовыми сообщениями и для аудио- и видеозвонков», — заявил миллиардер.

Ранее Маск сообщил, что приложение X стало самым скачиваемым в магазине App Store. Интерес к соцсети мог вырасти из-за того, что в X американский журналист Такер Карлсон разместил анонс интервью с президентом России Владимиром Путиным, а также само видео с беседой.

До этого предприниматель пообещал не блокировать интервью Путина Карлсону, выход которого журналист анонсировал 6 февраля. Карлсон заявил, что очень благодарен Маску за подобное решение.