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11:27, 9 февраля 2024Россия

Названа возможная цель сбитого в Орловской области беспилотника ВСУ

Shot: сбитый в Орловской области беспилотник ВСУ пытался атаковать нефтебазу

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Один из беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбитых в Орловской области, пытался атаковать нефтебазу «Стальной конь». Возможную цель дрона назвал Telegram-канал Shot.

По информации издания, при падении обломки беспилотника взорвались, однако обошлось без повреждений и утечки нефтепродуктов, так как никаких объектов рядом с местом происшествия не было. На месте работают экстренные службы.

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      Константин Лысяков
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