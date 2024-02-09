Названа возможная цель сбитого в Орловской области беспилотника ВСУ

Shot: сбитый в Орловской области беспилотник ВСУ пытался атаковать нефтебазу

Один из беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбитых в Орловской области, пытался атаковать нефтебазу «Стальной конь». Возможную цель дрона назвал Telegram-канал Shot.

По информации издания, при падении обломки беспилотника взорвались, однако обошлось без повреждений и утечки нефтепродуктов, так как никаких объектов рядом с местом происшествия не было. На месте работают экстренные службы.