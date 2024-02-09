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12:46, 9 февраля 2024Интернет и СМИ

Песков назвал неоспоримым интерес к интервью Путина в США

Песков: в США будут внимательно изучать интервью Путина Карлсону

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Kremlin / Reuters

Интерес к интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал неоспоримым. При этом некоторые американские СМИ не хотят его публиковать по политическим и корпоративным причинам, заявил он в разговоре с ТАСС.

«Они будут очень внимательно изучать это интервью, они будут его анализировать. Понятно, что есть тенденция, профессиональное нежелание публиковать интервью, которое было дано Карлсону, потому что там есть свой раскол по политическим взглядам и корпоративный раскол в медиа очень серьезный. (...) Поэтому, конечно, определенная профессиональная ревность присутствует», — сказал Песков.

При этом представитель Кремля уверен, что со временем последует «очень глубокий анализ этого интервью». «С тем, что так или иначе интерес к этому высокий, мне кажется, никто спорить не будет», — отметил он.

Ранее Песков назвал главное для Путина в интервью с Карлсоном. По его словам, это реакция россиян. Песков добавил, что в Кремле хотели бы, чтобы как можно больше читателей и зрителей ознакомились с интервью президента как в России, так и за рубежом.

Пресс-секретарь президента также рассказал, что Карлсон не присылал Владимиру Путину вопросы для интервью заранее.

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      Анастасия Яланская
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