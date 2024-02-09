Российские ЗРК приготовились оснастить противодроновой защитой

«Росэлектроника» готова оснастить российские ЗРК противодроновой защитой

«Росэлектроника» готова оснастить перспективные российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) противодроновой защитой, сообщили ТАСС в холдинге.

Там уточнили, что соответствующими техническими решениями располагает Научно-исследовательский институт (НИИ) «Вектор». Кроме перспективных ЗРК, организация готова оснастить противодроновой защитой бронетехнику.

Ранее агентству в НИИ «Вектор» сообщили, что обсуждается размещение российского противодронового комплекса «Серп-ВС6» на колесное шасси.

Комплекс противодействия беспилотникам «Серп-ВС6» госкорпорация «Ростех» показала на международной выставке вооружений World Defense Show 2024, которая с 4 по 8 февраля проходила в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия).