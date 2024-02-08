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10:07, 8 февраля 2024Наука и техника

Российский «Серп-ВС6» разместят на колесном шасси

НИИ «Вектор»: обсуждается размещение комплекса «Серп-ВС6» на колесное шасси

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Обсуждается размещение российского антидронового комплекса «Серп-ВС6» на колесное шасси. Об этом ТАСС сообщили в Научно-исследовательском институте (НИИ) «Вектор» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех»).

Комплекс, предназначенный для противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), был представлен на выставке World Defense Show 2024, которая проходит в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия). «Растущий спрос на средства противодействия беспилотникам заставляет нас активно совершенствовать и развивать линейку систем анти-БПЛА. Ведутся переговоры с заказчиками с возможностью размещения "Серпа" на колесной базе», — сказали в «Векторе».

Там добавили, что комплекс может выполнять прикрытие как самой машины, так и территории вокруг.

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Ранее «Ростех» пообещал, что на международной выставке вооружений World Defense Show 2024 покажет комплекс противодействия беспилотникам «Серп-ВС6».

В декабре 2023 года госкорпорация сообщила, что НИИ «Вектор» завершил испытания модернизированного антидронового комплекса «Серп-ВС5Д».

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      Иван Потапов
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