Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская раскрыла сумму гонорара своего визажиста. Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу шоу «Кстати» от VK Видео, в котором приняла участие артистка.

36-летняя знаменитость рассказала, что недавно отдыхала с друзьями в Таиланде, где обращалась к услугам фотографа и визажиста. При этом звезда уточнила, что за каждую подготовку к выходу в свет платит специалисту по макияжу по 20 тысяч рублей.

Ранее в феврале Самбурская пожаловалась на дешевый и грязный подарок от фанатки. Она заявила, что однажды получила от девушки поношенный аксессуар в полиэтиленовом пакете. Звезда уточнила, что его стоимость составляла 12 тысяч рублей.

