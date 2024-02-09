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18:35, 9 февраля 2024Путешествия

Самолет опустился на критическую высоту и едва не упал в озеро в Альпах

24 Heures: самолет EasyJet со 157 пассажирами едва не упал в озеро в Альпах

Фото: Phil Noble / Reuters

Пассажирский самолет авиакомпании EasyJet едва не упал в Женевское озеро в Альпах. Об этом сообщил портал 24 Heures.

Известно, что Airbus A320 Neo со 157 пассажирами на борту следовал из Эдинбурга в Женеву. При заходе на посадку лайнер опустился на критическую высоту и оказался в 230 метрах над водой. При этом до взлетно-посадочной полосы оставалось еще 12 километров.

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Авиадиспетчеры успели предупредить экипаж, и пилоты резко ушли на второй круг. Как пишет источник, если бы не своевременное вмешательство диспетчеров, через 30 секунд самолет оказался бы в воде.

Причина нештатной ситуации не раскрывается, однако, предположительно, это могла быть ошибка пилотов, которые следовали в аэропорт по короткому маршруту. Расследование авиаинцидента продолжается.

Ранее канадский турист попытался открыть дверь самолета при взлете из-за панической атаки. Мужчина вскочил с кресла и потребовал выпустить его, а потом сам дернул ручку люка.

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      Мария Борисова
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